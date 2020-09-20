Тело британского футболиста нашли под окнами отеля в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Тело шотландского футболиста Энтони Макдоуэлла, который был игроком клуба «Саутсайд Юнайтед», обнаружили в Стамбуле. Спортсмена нашли мёртвым под окнами одного из отелей на территории турецкой столицы.

Футболист приехал в Стамбул на отдых вместе со своей возлюбленной. Он погиб на следующий день после прибытия в Турцию. В настоящее время обстоятельства смерти Макдоуэлла выясняются.

Случившуюся трагедию прокомментировали в клубе «Саутсайд Юнайтед». Представители футбольного коллектива отметили, что Макдоуэлл сыграл важную роль в повышении класса команды.

Он был отличным игроком и, что более важно, хорошим парнем, — цитирует сообщение клуба газета Metro.

Как ранее передавал NEWS.ru, врачи не смогли спасти трёхкратного чемпиона Ливана футболиста Мохаммеда Атви. Он скончался в больнице после того, как был ранен пулей, которую выпустили в воздух во время похорон жертвы взрыва в Бейруте в прошлом месяце.