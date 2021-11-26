Тела ещё пяти погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Сотрудники МЧС на территории шахты «Листвяжная» в городе Белово, где произошло ЧП

Тела ещё пяти жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе подняты на поверхность. Таким образом, всего удалось извлечь тела 11 погибших, включая трёх горноспасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России. Сейчас спасатели не могут продвинуться дальше из-за неблагоприятной газовой обстановки в шахте.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены 5 погибших шахтёров. Тела подняты на поверхность, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Горноспасатели обследовали более четырёх километров выработок в шахте. До эпицентра взрыва им остаётся ещё порядка 6,5 километра. Однако продвинуться дальше спасателям не позволяет «газовая атмосфера». В воскресенье, 28 ноября, планируется бурение скважин для подачи азота в шахту.

Ранее на поверхность подняли тела шестерых погибших. Как рассказал глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, среди них трое горноспасателей и трое шахтёров.

Позже появилась информация, что были опознаны тела пятерых горняков.

Сейчас власти области вместе с родственниками определяют, где будет проходить отпевание погибших, прощание с ними и на каком кладбище их похоронят. Цивилёв пообещал 30 ноября встретиться с родственниками погибших.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, ещё более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.