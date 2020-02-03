https://static.news.ru/photo/527be7c6-4683-11ea-b870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки.

Инцидент произошёл на Новочеркасском бульваре. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ран на телах. В связи с этим рассматривается версия, по которой молодые люди умерли из-за передозировки какими-то веществами. Точную причину смерти установят судмедэксперты. По факту ЧП идёт проверка, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ученица 11-го класса одной из школ Воскресенска умерла во время сдачи норм ГТО во Дворце водного спорта «Дельфин». Она почувствовала недомогание в раздевалке, однако спустилась в воду и проплыла несколько метров. После этого она начала тонуть.