В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки.
Инцидент произошёл на Новочеркасском бульваре. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ран на телах. В связи с этим рассматривается версия, по которой молодые люди умерли из-за передозировки какими-то веществами. Точную причину смерти установят судмедэксперты. По факту ЧП идёт проверка,
Ранее NEWS.ru писал, что ученица 11-го класса одной из школ Воскресенска умерла во время сдачи норм ГТО во Дворце водного спорта «Дельфин». Она почувствовала недомогание в раздевалке, однако спустилась в воду и проплыла несколько метров. После этого она начала тонуть.
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