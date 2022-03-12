ТАСС: неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Большом театре

Неизвестный сообщил, что здание Большого театра на Театральной площади в Москве было заминировано. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранители. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на Театральной площади, 1, где находится Государственный академический Большой театр, — сказано в сообщении.

Ранее самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за поступившего сообщения о бомбе на борту. После приземления лайнера началась проверка, рассказала руководитель пресс-службы калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун.

Напомним, что аналогичный случай произошёл в Приморье. Там дежурному ГО и ЧС поступило анонимное сообщение о минировании рейса Владивосток — Москва, на борту которого находились более 400 человек, включая 40 детей. Угроза оказалась ложной.