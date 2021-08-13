Таксист врезался в столб и задел пешеходов в центре Москвы

Таксист врезался в столб на Новой площади в центре столицы, в результате чего машина перевернулась и задела пешеходов. Водитель с места происшествия скрылся, бросив автомобиль, сообщает Пятый канал.

Авария произошла в районе дома № 10, двое пешеходов уже осмотрены медиками. От госпитализации люди отказались из-за незначительности травм. Количество пострадавших не уточняется, однако есть видео с места происшествия.

На кадрах видно, как Volkswagen Polo грузят на эвакуатор. У автомобиля отвалился бампер. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, Обстоятельства и причины аварии уточняются. Полиция разыскивает сбежавшего водителя.

Ранее три человека стали жертвами ДТП в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль Honda Saber врезался в столб. Всего в легковой машине находились семь человек.