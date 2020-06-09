Происшествия

Таганский суд назначит меру пресечения Ефремову 9 июня

18:31, 09 июня 2020 10
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Таганский суд решит вопрос об избрании меры пресечения для актёра Михаила Ефремова сегодня, 9 июня 2020 года. Пресс-секретарь учреждения Зульфия Гиринчук сообщила, что ходатайство будет рассмотрено в неотложном порядке.

Ожидается поступление материала сегодня, — цитирует её ТАСС.

В планах следствия запросить домашний арест для виновника ДТП. Михаил Ефремов попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Он признал себя виновным.

Как информировал NEWS.ru, в крови и моче актёра обнаружили наркотики. Он сдал анализы на следующий день после происшествия.

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