Таганский суд назначит меру пресечения Ефремову 9 июня

https://static.news.ru/photo/105b5abc-aa69-11ea-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Таганский суд решит вопрос об избрании меры пресечения для актёра Михаила Ефремова сегодня, 9 июня 2020 года. Пресс-секретарь учреждения Зульфия Гиринчук сообщила, что ходатайство будет рассмотрено в неотложном порядке.

Ожидается поступление материала сегодня, — цитирует её ТАСС.

В планах следствия запросить домашний арест для виновника ДТП. Михаил Ефремов попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Он признал себя виновным.

Как информировал NEWS.ru, в крови и моче актёра обнаружили наркотики. Он сдал анализы на следующий день после происшествия.