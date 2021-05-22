Сведения о «минировании» Шереметьево не подтвердились

https://static.news.ru/photo/2923f51a-bbc3-11eb-af74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о взрывном устройстве на территории московского аэропорта Шереметьево оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Специалисты проверили аэропорт, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, — заявил собеседник агентства .

Ранее сообщалось, что проверка проводится в аэропорту Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва. Меры безопасности были усилены.

В минувшую субботу, 15 мая, стало известно, что в Москве «заминировали» все железнодорожные вокзалы и автостанции. В правоохранительных органах заявили, что на местах начались проверки этой информации, эвакуация нигде не проводилась. Взрывные устройства в итоге обнаружены не были.