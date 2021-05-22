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Сведения о «минировании» Шереметьево не подтвердились

15:19, 23 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о взрывном устройстве на территории московского аэропорта Шереметьево оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

Специалисты проверили аэропорт, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проверка проводится в аэропорту Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва. Меры безопасности были усилены. 

В минувшую субботу, 15 мая, стало известно, что в Москве «заминировали» все железнодорожные вокзалы и автостанции. В правоохранительных органах заявили, что на местах начались проверки этой информации, эвакуация нигде не проводилась. Взрывные устройства в итоге обнаружены не были. 

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