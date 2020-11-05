Суд заочно арестовал фигуранта дела о торговле детьми Константина Свитнева

https://static.news.ru/photo/e044446e-1f6c-11eb-bede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд отправил под заочный арест генерального директора компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, обвиняемого в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Свитневу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ, либо с момента экстрадиции Свитнева на территорию РФ, в связи с объявлением его в международный розыск, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Сам Свитнев в комментарии NEWS.ru заявил, что направил в суд возражения по ходатайству.

Конечно, комично арестовывать человека, который никуда от «следствия» не только не скрывается, но и сам — через Басманный же суд требует предоставить ему возможность дать показания по этому «делу»... Конечно, я буду требовать в суде возможности лично выступить по видеосвязи, чтобы ещё раз опровергнуть горы лжи и фейков от вконец завравшегося «следствия»... Конечно, меня будет представлять один из лучших адвокатов России Игорь Трунов... Но... Я не испытываю никаких иллюзий. Суд мало что может сделать в этой ситуации, противостоять давлению ГСУ СК РФ нелегко, — сказал он перед заседанием.

Руководитель «Росюрконсалтинга» обвиняется в покушении на торговлю людьми, повлёкшей по неосторожности смерть человека и совершённой организованной группой (ч.3 статьи 30 УК, пункты «а», «в» ч.3 статьи 127.1 УК). Фигурант находится в Праге, он был объявлен в федеральный розыск ещё в июле 2020 года, однако несколько месяцев следствие не просило о его аресте. Свитнев заявлял, что готов вернуться в Россию, когда возобновится авиасообщение.

Громкая история началась в январе этого года в одной из квартир подмосковного города Одинцово. Тогда в ней было обнаружено тело младенца, рождённого суррогатной матерью в декабре 2019 года. Также там находились ещё три ребёнка, появившиеся на свет с помощью суррогатных матерей и находившиеся под присмотром няни. Тогда же были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Генетическими родителями являются иностранцы, которые оформили документы и собирались забрать новорождённых за рубеж. В июне в квартире в Москве было найдено ещё пятеро младенцев, находившихся под присмотром двух женщин. По делу проходят девять человек. Четверо из них — Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова — врачи и медработники. Кирилл Анисимов, Роман Емашев, Константин Свитнев и Владислав Мельников выполняли административные функции, последний был генеральным директором Европейского центра суррогатного материнства. Татьяна Блинова, единственная из всех обвиняемых, кто находится под домашним арестом, сама была суррогатной матерью. Все остальные арестованы судом до 14 декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отцами-одиночками, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, заинтересовался СК.