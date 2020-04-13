Суд смягчил приговор Никите Чирцову

https://static.news.ru/photo/c93dc16e-7d64-11ea-92bb-fa163e074e61_660.jpg Никита Чирцов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Мосгорсуд смягчил наказание фигуранту «московского дела» Никите Чирцову. Сегодня там рассматривалась апелляция на его приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил изменить приговор Тверского суда: исключить из приговора указание на причинение потерпевшему физической боли, снизить назначенное Чирцову наказание до 11 месяцев лишения свободы, считать назначенное наказание отбытым, — сказала пресс-секретарь суда.

Молодого человека освободили из-под стражи в зале суда.

Никита Чирцов обвинялся в применении насилия по отношению к представителю власти. По версии следствия, во время беспорядков 27 июля молодой человек толкнул полицейского двумя руками в грудь, чем причинил ему физическую боль. Позже его объявили в международный розыск. Никиту задержали в Минске 28 августа местные правоохранители, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию. 3 сентября Басманный суд отправил его в СИЗО. Гособвинитель в прениях попросил для Чирцова три года лишения свободы. 6 декабря суд приговорил молодого человека к году реального лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фигуранта «московского дела» этапировали, несмотря на апелляцию.