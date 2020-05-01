Суд привлёк к ответственности ещё пять участников митинга во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/efa2970e-8bb4-11ea-95c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Во Владикавказе ещё пятерых участников несанкционированного митинга привлекли к отвественности. Таким образом число оштрафованных и арестованных достигло 64. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

По её данные, дела рассматриваются по статьям 19.3 КоАП РФ. Речь идёт о «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и 20.2.2 КоАП РФ «организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

30 апреля Ленинским районным судом Владикавказа на двух участниц митинга наложены административные наказания в виде штрафа по 5 тысяч рублей. В пятницу рассмотрено три дела: двум участникам назначены штрафы 5 и 10 тысяч рублей, одному — административный арест 15 суток, — сказано в сообщении.

Однако Верховный суд Северной Осетии в апелляционной инстанции оставил без изменения решения районных судов об аресте пятерых участников митинга. По другим двум делам поступил отказ от жалобы адвоката и производство по ним прекратили, передаёт РИА Новости.

Сейчас районными судами Северной Осетии вынесено 64 решения об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного митинга 20 апреля 2020 года. В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также штрафы, — сказали в пресс-службе.

Несанкционированный митинг произошёл во Владикавказе 20 апреля. Около двух тысяч человек вышли к зданию правительства. Они требовали отставки главы республики Северная Осетия-Алания. В СК тогда сообщили, что уголовные дела возбуждены по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

Как писал NEWS.ru, ранее рост заражения COVID-19 в Осетии связали с митингом во Владикавказе.