Суд отправил под арест спортсмена, убившего в драке жителя Барнаула

https://static.news.ru/photo/f7a470f8-d1a5-11ea-94ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессиональный боксёр Михаил Старцев, подозреваемый в убийстве 40-летнего жителя Барнаула, заключён под стражу. Суд вынес соответствующее решение, удовлетворив ходатайство следствия.

В ближайшее время спортсмену будет предъявлено обвинение. Сам он себя виновным в произошедшем не признаёт. После инцидента Старцев удалил все свои аккаунты в соцсетях, сообщает сайт «Тайга.инфо».

В Федерации бокса Алтайского края, комментируя произошедшее в Instagram, отметили, что один из участников драки действительно занимался боксом и имеет взрослый разряд. При этом подчеркнули, что с начала 2000-х годов он официально не имеет никакого отношения к этому виду спорта и не является членом организации.

Как ранее писал NEWS.ru, драка с участием Старцева произошла в ночь на 27 июля. Он и его супруга, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, будучи пьяными, издевались над инвалидом. За того вступились Павел Рохлов и его жена. В ходе драки мужчина получил удар в висок и умер на месте происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.