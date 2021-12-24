Суд назвал сумму ущерба от пожара в томском гипермаркете «Лента»

Сумма ущерба от пожара в гипермаркете «Лента», который произошёл в Томске 21 декабря, составила не менее 2 млрд рублей. Об этом на судебном заседании по избранию меры пресечения обвиняемому сообщил представитель прокуратуры Томской области, которого цитирует ТАСС.

Умышленно путём поджога повреждено имущество ООО «Лента», причинив последнему ущерб на сумму не менее 2 млрд рублей, — сообщил прокурор.

Пожар в «Ленте» на улице Елизарова в Томске начался в 11:00 мск 21 декабря. На тушение ушло семь часов, к ликвидации привлекались сотрудники МЧС, спецтехника и пожарный поезд. Огонь распространился на всё здание, в результате обрушилась кровля. Всех посетителей и сотрудников успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в поджоге гипермаркета состоит на учёте у психиатра, он уже был судим за кражу и угон. Как заявила мать мужчины, причиной его действий мог стать нервный срыв. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Задержанный по подозрению в поджоге ранее судимый мужчина 1988 года рождения признался, что после поджога магазина спокойно ушёл домой, несмотря на всеобщую панику.