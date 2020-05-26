Суд арестовал второго участника перестрелки на Каширском шоссе

Чертановский суд арестовал участника перестрелки на Каширском шоссед в Москве Вадима Русанова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд постановил избрать Русанову меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца, то есть до 24 июля 2020 года, — сказала пресс-секретарь суда.
Мужчина пока находится в статусе подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 2 статьи 213, ч. 3 статьи 30, пункты «а», «и» ч. 2 статьи 105, ч. 2 статьи 222 УК). Также сообщается, что Русанов ранее уже был судим за мошенничество в сфере кредитования.
Подозреваемый не признаёт своей вины.
В данном преступлении я не участвовал. Во время совершения преступления я находился на подземной парковке. О преступлении узнал только после задержания, — сказал он.
24 мая около ЖК «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка. По предварительным данным следствия, конфликт произошёл «между двумя группами мужчин». В перестрелке пострадал один человек, троих задержала полиция.
Как сообщали СМИ, причиной перестрелки стал внутренний конфликт в сфере ритуального бизнеса — руководство во время проверки дочерней компании недосчиталось средств.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал первого участника перестрелки Германа Титенка.
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