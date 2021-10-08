Суд арестовал трёх человек по делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье

На данный момент арестовано три человека по делу о контрафактном алкоголе в Оренбургской области. Об этом сообщает «Интерфакс». Всего задержано шесть подозреваемых. Число умерших составляет 26 человек.

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Советский районный суд Орска взял под стражу ещё двоих обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем, - сообщил агентству представитель суда.

Всего задержано шесть подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).

Со складов и магазинов региона изъято около двух тысяч бутылок. В ряде из них обнаружен метанол, сообщает «МВД Медиа». Проводятся криминалистические экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса.

По последним данным, жертвами «палёного» алкоголя стали 26 человек. Ещё 28 пострадали. За их жизни борются реаниматологи и наркологи. Вся поддельная продукция была приобретена в Орске.