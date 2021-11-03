Суд арестовал двоих из четырёх напавших на мужчину с ребёнком

На два месяца арестован первый из четырёх напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Фарамаз Гасанов, по версии следствия, бросался с ножом на молодого отца и его четырёхлетнего сына. Впоследствии арестовали ещё одного молодого человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Его арестовали до 5 января. Подозреваемому вменяется покушение на убийство.

Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов. <...> Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что арестованному 19 лет. По версии следствия, именно он во время драки достал нож.

Позже стало известно, что второй обвиняемый в нападении тоже арестован на два месяца. По данным следствия, он ударил ребёнка по щеке

Ранее напавшие на мужчину с ребёнком в Новой Москве признали вину в хулиганстве, однако не признались в покушении на убийство. Об этом рассказал адвокат Роман Масютенко, представляющий интересы одного из обвиняемых.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений.

Изначально против избивших мужчину с ребёнком было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком на более тяжкую статью. Им предъявлено обвинение в «покушении на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».