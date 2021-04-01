Столкновение двух самолётов произошло на стоянке в аэропорту Сургута

https://static.news.ru/photo/3d020ea2-936c-11eb-87c1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: pravdaurfo.ru

В аэропорту Сургута произошло столкновение находившихся на земле самолётов ATR-72 и ЯК-40. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 1 апреля в 22:45 по местному времени (20:45 по Москве). При техническом обслуживании самолёта ATR-72, находившегося с запущенным двигателем, произошло самопроизвольное движение, которое привело к наезду на ЯК-40, находившийся на стоянке.

В момент столкновения самолётов пассажиров и членов экипажа внутри них не было, никто не пострадал. Самолёты получили механические повреждения.

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