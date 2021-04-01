Столкновение двух самолётов произошло на стоянке в аэропорту Сургута

В аэропорту Сургута произошло столкновение находившихся на земле самолётов ATR-72 и ЯК-40. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
По имеющимся данным, инцидент
В момент столкновения самолётов пассажиров и членов экипажа внутри них не было, никто не пострадал. Самолёты получили механические повреждения.
Ранее NEWS. ru писал о том, что новый перспективный отечественный военно-транспортный самолёт Ил-112В успешно завершил второй полёт. Взлёт и посадка воздушного судна произошли на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).