Спасатели нашли просивших о помощи альпинистов в Кабардино-Балкарии

Спасатели в Черекском районе Кабардино-Балкарии обнаружили группу из семерых альпинистов из Подмосковья, которые утром 29 декабря запрашивали помощь, передаёт пресс-служба регионального главка МЧС. Отмечается, что помощь туристам не понадобилась, сигнал был отправлен случайно.

По состоянию на 13:40 спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются. По информации руководителя туристической группы, у них нештатно сработал GPS-трекер, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к поисково-спасательным работам привлекались шесть человек личного состава ПСО МЧС России и одна единица техники. В МЧС призвали туристов быть предельно внимательными на маршрутах и помнить об опасности, находясь в горах.

Ранее сообщалось, что группа из семерых альпинистов из Московской области запросила помощь в Черекском районе Кабардино-Балкарии в 09:40 по московскому времени 29 декабря. Сигнал SOS был подан с указанием GPS-координат. На место выдвинулась команда спасателей.