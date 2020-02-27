Фото: Emily Molli/Xinhua/Global Look Press

Пять человек убиты и несколько ранены во время стрельбы на территории комплекса пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Стрелком оказался сотрудник компании, уволенный 26 февраля.

Он покинул рабочее место, а затем вернулся с оружием. По словам мэра города Тома Бэррета, стрелок в итоге стал шестой жертвой инцидента, сообщает 12abc.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, правоохранительные органы выясняют, каковы были мотивы стрелка.

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