https://static.news.ru/photo/fb317fae-58f6-11ea-95a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emily Molli/Xinhua/Global Look Press

Пять человек убиты и несколько ранены во время стрельбы на территории комплекса пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Стрелком оказался сотрудник компании, уволенный 26 февраля.

Он покинул рабочее место, а затем вернулся с оружием. По словам мэра города Тома Бэррета, стрелок в итоге стал шестой жертвой инцидента, сообщает 12abc.

There is an active situation at our Milwaukee facility and we are working closely with the Milwaukee Police Department. Our top priority is our employees and weâll provide updates in conjunction with the police as we are able. — Molson Coors Beverage Company (@MolsonCoors) February 26, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, правоохранительные органы выясняют, каковы были мотивы стрелка.