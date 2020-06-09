Сотрудница СИЗО в рукопашной обезвредила злоумышленника в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудница СИЗО-6 Алина Сабурова с помощью приёмов рукопашного боя задержала мужчину, который избивал женщину.
Девушка возвращалась домой 8 июня вместе с подругой. Она увидела, что в лесополосе мужчина напал на женщину.
Не раздумывая, сотрудница пришла на помощь: приёмами рукопашного боя обезвредила злоумышленника, но тот успел убежать, — сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
Девушки вызвали на место происшествия полицию и стали дожидаться стражей порядка, когда злоумышленник появился вновь. Он стал делать вид, что занимается спортом, но Сабурова узнала его и начала снимать на смартфон. Тогда мужчина напал на неё, выхватил мобильный телефон и попытался скрыться в парке. Но девушка догнала его и применив приёмы рукопашного боя обездвижила.
Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Удмуртии. Он был ранее судим.
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