Сотрудница СИЗО в рукопашной обезвредила злоумышленника в Петербурге

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Известный российский адвокат Генри Резник объяснил, почему адвокаты отказываются защищать актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. По его мнению, это может быть связано со специализацией юристов.

Например, если бы ко мне обратились, то я бы отказался, но только по той причине, что это не моя специализация. Конечно, публично рассказывать о том, что из каких-то личных побуждений...