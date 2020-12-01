Соседка «поволжского маньяка» рассказала о странном исчезновении его тёщи

https://static.news.ru/photo/b809a5c4-3458-11eb-898a-fa163e074e61_660.jpg Радик Тагиров Фото: 16.мвд.рф

Соседка «поволжского маньяка» Радика Тагирова, которого обвиняют в массовом убийстве пенсионерок, рассказала о странном исчезновении его тёщи. Женщина пропала без вести, причём случилось это ещё до брака Тагирова и его переезда в дом.

Соседка всегда считала Тагирова «неплохим человеком», семьянином.

Со мной здоровается, внешне ничего такого не говорит. Почему вдруг серийным стал? — искренне удивляется женщина в интервью Пятому каналу.

В соседний дом «приволжский душегуб» перебрался пару лет назад, когда сошёлся с местной жительницей. Та была в разводе, воспитывала сына-школьника. Новый спутник часто гулял по улице с новорожденным ребёнком. Странностей в его поведении соседи не замечали, хотя и не знали кем и где он работает.

Что касается сожительницы Тагирова, её отец умер, а мать внезапно исчезла — примерно лет десять назад. Женщина пила, поэтому её исчезновение никого особо не удивило. Пропала она, вероятно, ещё до знакомства дочери с маньяком.

СМИ удалось установить, что мать сожительницы Тагирова пропала именно тогда, когда он вышел из тюрьмы. Это произошло в 2010 году, когда в Поволжье начали происходить убийства женщин в возрасте от 75 до 90 лет, все они были совершены одинаковым почерком. Убийца под видом работника ЖКХ проникал в дом, душил старушек шнуром или поясом, забирал ценности и уходил.

Тагирову вменяют 26 убийств. Сам он говорит, что сбился со счёта, так что мать его жены вполне может быть жертвой зятя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержанный в Татарстане «поволжский маньяк», обвиняющийся в убийствах пожилых женщин, рассказал, что толкнуло его на преступления. Он заявил, что пошёл на это из-за бедственного положения и нищеты.