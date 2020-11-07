Соседи рассказали о событиях в ночь убийства четырёх человек на Урале

https://static.news.ru/photo/d49dd902-2108-11eb-b05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE/Global Look Press

Жители дома в Екатеринбурге, вечеринка в одной из квартир которого окончилась убийством четырёх человек, рассказали о событиях, предшествовавших гибели людей.

По словам соседа с первого этажа, он слышал шум примерно в три часа ночи: сперва это были хлопки, на которые гражданин не обратил внимания, решив, что в помещении над ним что-то рухнуло. А потом, вспоминает мужчина, дверь в ту квартиру выбили.

Мужчина добавил, что шум был настолько громким, что проснулись его шестимесячный ребёнок и жена, однако криков самих хозяев жилища или гостей они не слышали. Он отметил, что до ЧП шума или балагана не замечал.

Другой мужчина, живущий в этом же здании довольно давно, заявил, что знает владельца квартиры, где произошло ЧП.

Очень положительный, очень хороший человек, — добавил сосед.

Житель дома также уверен, что слышал четыре выстрела, но не крики погибших, и что до трагедии вечеринок в данной квартире не устраивалось, передаёт телеканал «360».

Информация о ЧП на пятом этаже строения на улице Социалистическая поступило в правоохранительные органы в 02:34 по местному времени 7 ноября. По мнению оперативников, один из участников вечеринки — владелец жилплощади — расправился со своими гостями. Его тело также нашли на месте инцидента. В помещении обнаружили охотничий карабин «Сайга» и травматический пистолет. Жертвами преступления стали трое мужчин и 18-летняя девушка, 17-летняя пострадавшая доставлена в реанимацию. Её состояние оценивается как тяжёлое. Кроме того, имеется информация ещё об одной 16-летней гостье.

Одна из жертв нападения в квартире в Екатеринбурге хорошо общался с убийцей, рассказала подруга погибшего. Женщина считает, что виновнику произошедшего просто «снесло крышу». Другая знакомая покойного считает, что компания употребляла наркотики, что и стало причиной ЧП.

Убийство четырёх человек произошло в Екатеринбурге в ночь на 7 ноября. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в одной из квартир города. Силовики возбудили уголовное дело. По предварительной информации, сотрудник ЧОП совершил в своей квартире массовое убийство. Его тело также нашли на месте преступления. В этот момент в помещении находились люди, с которыми он познакомился в Сети. Погибли друзья нападавшего и 18-летняя девушка. Ещё одна девушка, которой 17 лет, получила ранения и была доставлена в больницу, писал NEWS.ru.