Содержавшийся в СИЗО бывший глава Миасса Ардабьевский умер в больнице

https://static.news.ru/photo/6998b514-04c5-11eb-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Обвиняемый в бандитизме бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский скончался в одной из московских больниц.

Бывший чиновник находился в больнице с 18 сентября. У него было диагностировано воспаление поджелудочной железы. По предварительным данным, причиной смерти 68-летнего мужчины стали хронические заболевания, рассказали представители УФСИН по Москве журналистам ТАСС.

Ардабьевский был задержан сотрудниками ФСБ в октября 2013 года в Челябинской области. Он проходил по делу ОПГ «Турбазовские» и обвинялся в создании преступной группировки и покушении на убийство. Следствие считало, что бывший чиновник заказал убийство своих конкурентов: гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина убили в 2005 году, а директора компании «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Фирмы занимались производством запчастей к грузовикам «Урал». Мужчина не признал вину.

NEWS.ru писал, что 7 сентября в СИЗО «Матросская Тишина» умер подозреваемый в краже мужчина. Он получил тяжёлые травмы, в том числе у него была отбита селезёнка.