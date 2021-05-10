Соцсеть «ВКонтакте» изменила данные казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/79860bf0-b246-11eb-86b6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

На предполагаемой странице подозреваемого в нападении на казанскую гимназию № 175 Ильназа Галявиева в соцсети «ВКонтакте» внезапно изменились данные. Если в 12:58 аккаунт принадлежал ему, то уже в 13:05 — некоему Алексею Иванову.

vk.com/id614582635

Помимо этого, незадолго до смены имени владельца, на странице Галявиева появилась закреплённая запись с просьбой «скинуться» деньгами и ссылкой на qiwi-кошелёк. Также в личных данных предполагаемого стрелка было написано, что он родился 11 сентября 2001 года, в день террористической атаки сторонников террориста Усамы Бен Ладена на США.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК нападавший был один — 19-летний молодой человек, его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, 10 человек, кроме того, 21 — получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.