https://static.news.ru/photo/f8d439c4-e4d7-11e9-827f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Во Владивостоке мужчина в трамвае до смерти избил кондуктора. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора-женщину 1965 года рождения, нанёс ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся, — сообщила пресс-служба УМВД по Владивостоку.

Как отметили в региональном управлении МВД, мужчина напал на кондуктора без видимых на то причин, когда последним выходил из трамвая.

Выйти на след преступника помогла полицейская собака. Задержанным оказался 39-летний житель города, сообщает « Свободная пресса ».

Как ранее писал News.ru, в Златоусте 26-летняя Светлана Сергеева, у которой остались трое маленьких детей, скончалась после того, как её избил муж. Об этом рассказал отец погибшей.