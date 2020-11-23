Житель Дагестана подорвался на гранате при попытке задержания полицией

https://static.news.ru/photo/e713c20e-2e23-11eb-bcc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане на окраине села Бабаюрт мужчина погиб при взрыве собственной гранаты во время операции по его задержанию.

Среди сотрудников правоохранительных органов жертв и пострадавших нет.

Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя, — цитирует ТАСС анонимного собеседника из правоохранительных органов Дагестана.

Источник уточнил, что подозреваемый, которого пытались задержать, по предварительным данным, не был связан с бандформированиями или террористическими организациями.

Был ли взрыв преднамеренным или стал следствием ошибки, не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику отдела полиции Дагестана полковнику Гази Исаеву в причастности к терактам в московском метро в 2010 году. Следствие подозревает, что он, работая в правоохранительных органах, мог в то же время состоять в запрещённой в РФ группировке «Имарат Кавказ», которая в 2010 году взяла на себя ответственность за теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве.