Депутата КПРФ заподозрили в убийстве инвалида

В городе Мелеуз Республики Башкортостан обнаружили тело 38-летнего инвалида Ильфата Тутхнеева. По данным СМИ, в его убийстве подозревается депутат мелеузовского горсовета от КПРФ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что у погибшего обнаружили переломы позвоночника, рёбер и травмы черепа. Подозреваемого задержали. Его нашли спящим недалеко от тела жертвы. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и был запачкан кровью. Подчёркивается, что в ночь убийства Тутхнеев работал на лесопилке над заказом подозреваемого.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось, что в связи с убийством семьи из пяти человек в Хакасии возбуждено ещё одно уголовное дело. Убийство в посёлке Джирим в Хакасии произошло 5 августа. Согласно материалам дела, обвиняемый, который ранее отсидел 18 лет за двойное убийство, зарезал супругов 56 и 58 лет, их родственника, а также 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Причиной нападения стало то, что родственница семьи прекратила с обвиняемым отношения, длившиеся два месяца, и тот решил отомстить.