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Журналисты выяснили, что постоянно действующего заведения в здании в Новосибирске, где рухнула кровля, не было.

Помещение ранее сдавалось в аренду по сведениям ГУП ЖКХ областного центра. Однако, в январе этого года договор был расторгнут, пишет Интерфакс.

По предварительным данным, в здании проводилась вечеринка-дискотека, но никто не сообщал о проведении массового мероприятия, — приводит слова информированного источника издание.

Ранее здание на ул.Бульвар Молодёжи, 36, принадлежало ГУП ЖКХ Новосибирского научного центра и использовалось в качестве хозпостройки. Теперь законность использования и эксплуатации объекта и пребывания в нём в ночное время лиц оценит прокуратура. Действиям должностных лиц будет дана соответствующая оценка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники МЧС назвали вероятную причину обрушения кровли раздевалки ночного клуба. Крыша обвалилась из-за скопившегося на ней снега, которого было не меньше метра.