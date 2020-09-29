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СМИ: топ-менеджера нефтегазовой компании нашли мёртвым в Москве

15:46, 29 сентября 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель гендиректора нефтегазовой компании «Вега-газ» Дмитрий Красюк найден мёртвым в гостинице «Украина» в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, мужчину обнаружили утром в воскресенье, 27 сентября спустя 12 часов с момента смерти, однако журналистам о трагедии стало известно только сейчас. Источник подчеркнул, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Красюк проживал в гостинице более двух недель. Тело обнаружил его личный лечащий врач. Причина смерти пока не установлена.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы на территории Ленинградской области задержали муниципального депутата из Комарово Игоря Шокина. Мужчину подозревают в том, что он убил собственную супругу.

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