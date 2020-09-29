СМИ: топ-менеджера нефтегазовой компании нашли мёртвым в Москве

https://static.news.ru/photo/77b3982c-0253-11eb-88bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель гендиректора нефтегазовой компании «Вега-газ» Дмитрий Красюк найден мёртвым в гостинице «Украина» в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, мужчину обнаружили утром в воскресенье, 27 сентября спустя 12 часов с момента смерти, однако журналистам о трагедии стало известно только сейчас. Источник подчеркнул, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Красюк проживал в гостинице более двух недель. Тело обнаружил его личный лечащий врач. Причина смерти пока не установлена.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы на территории Ленинградской области задержали муниципального депутата из Комарово Игоря Шокина. Мужчину подозревают в том, что он убил собственную супругу.