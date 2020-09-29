СМИ: топ-менеджера нефтегазовой компании нашли мёртвым в Москве

Заместитель гендиректора нефтегазовой компании «Вега-газ» Дмитрий Красюк найден мёртвым в гостинице «Украина» в Москве.
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Красюк проживал в гостинице более двух недель. Тело обнаружил его личный лечащий врач. Причина смерти пока не установлена.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы на территории Ленинградской области задержали муниципального депутата из Комарово Игоря Шокина. Мужчину подозревают в том, что он убил собственную супругу.
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