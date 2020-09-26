Депутата из Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

https://static.news.ru/photo/a654bd4c-0194-11eb-8338-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шокин Фото: komarovo.spb.ru

Правоохранительные органы на территории Ленинградской области задержали муниципального депутата из Комарово Игоря Шокина. Мужчину подозревают в том, что он убил собственную супругу. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Отмечается, что убийство, предположительно, произошло 28 сентября в 11:00. После совершения преступления Шокин в полуголом виде убежал из дома, в котором осталось тело его жены. Оперативники совершили обход домов посёлка. В результате выяснилось, что муниципальный депутат некоторое время прятался в кустах. Полиция его нашла и задержала.

Муниципальный совет выразил соболезнования родным убитой. Шокин в данное время уже доставлен в отделение полиции.

Депутат занял пост в 2019 году. Он живёт в посёлке с 1988 года. Именно в Комарово он познакомился со своей покойной ныне женой Татьяной. Вместе они прожили более 30 лет. У пары есть сын, передаёт портал Znak.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Проведены обыски дома и на работе у сына бывшего губернатора Сергея Левченко.

Также оперативные действия прошли и дома у экс-главы региона.