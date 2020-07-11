СМИ: сын экс-главы Минспорта насмерть сбил велосипедиста

https://static.news.ru/photo/3b188684-c3ba-11ea-913d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артём сбил вечером 11 июня на дороге в Подмосковье водителя велосипеда, мужчина скончался до прибытия медиков, сообщает Telegram-канал «112»

Уточняется, что Иванюженков-младший был за рулём оформленного на мать BMW X6. По предварительным данным, молодой человек не нарушал ПДД, был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.

Четыре года назад, уточняет канал, старший сын министра на автомобиле той же марки сбил двоих пешеходов, они получили тяжёлые травмы и проходили лечение в больнице.

Как писал NEWS.ru ранее, 11 июня в центре Москвы столкнулись два автомобиля, после чего один из них совершил наезд на пешеходов. Инцидент произошёл на Трубной площади. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.