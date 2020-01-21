Жители Калуги рассказали о нашествии волков на город, пишет издание «Подъём». Однако в МЧС сообщили, что после патрулирования не обнаружили животных в районе.
По данным СМИ, в ночь на 21 января животные загнали на дерево мужчину, а также растерзали собаку. Также сообщается, что семейной паре, которую окружили дикие звери, пришлось скрываться в машине.
Начальник управления по охране объектов животного мира областного Минсельхоза Сергей Фурсов утверждает, что нападения совершили волко-собачьи гибриды из частного сектора. Их хозяев уже разыскивают правоохранители.
Как ранее писал NEWS.ru, вологодское управление Следственного комитета и региональная прокуратура начали проверку по факту ЧП в городе Вытегра. Там собака проникла в школу и покусала шестерых детей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен