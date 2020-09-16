СМИ: СК возбудил дело о доведении до самоубийства Максима Марцинкевича

https://static.news.ru/photo/79a259d8-f840-11ea-bd24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Расследование начато по статье о доведении до самоубийства.

Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на свой источник в следственных органах.

Тело Марцинкевича было найдено сегодня в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку. Однако адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

Шесть лет назад ультраправый активист заявлял, что ни при каких обстоятельствах не покончит с собой. Он отмечал, что если такое случится, то «имейте в виду — это не я». Об этом напомнила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Она считает, что сейчас нельзя сбрасывать со счетов эти его слова, писал NEWS.ru.