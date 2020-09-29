СМИ: мешок с трупом пролежал возле яхт-клуба в Петербурге около 10 дней

https://static.news.ru/photo/d0b38bd2-0300-11eb-900d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мешок с расчленённым трупом мог пролежать у петербургского яхт-клуба «Геркулес» в Лахте от недели до 10 дней.

Об этом сообщает газета «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, местные жители видели пакет, но не подходили из-за сильной вони. Когда запах стал невыносимым, рабочие решили вскрыть пакет.

29 сентября в Санкт-Петербурге был обнаружен мешок, в котором лежали останки человека. Оказалось, что труп не имеет головы, рук и ног. Останки отправили на исследования. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайской провинции Хэнань в экспресс-боксах на станции логистики были найдены мёртвыми по меньшей мере пять тысяч домашних животных.