СМИ: мешок с трупом пролежал возле яхт-клуба в Петербурге около 10 дней

Мешок с расчленённым трупом мог пролежать у петербургского яхт-клуба «Геркулес» в Лахте от недели до 10 дней.
Об этом
29 сентября в Санкт-Петербурге был обнаружен мешок, в котором лежали останки человека. Оказалось, что труп не имеет головы, рук и ног. Останки отправили на исследования. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайской провинции Хэнань в экспресс-боксах на станции логистики были найдены мёртвыми по меньшей мере пять тысяч домашних животных.
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