Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

https://static.news.ru/photo/d97487b0-d738-11ea-89f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Греческие СМИ утверждают , что службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о селитре, взорвавшейся в порту Бейрута. Но в кипрской полиции заявили, что об этом пока ничего не знают. По данным журналистов, предполагаемый бывший владелец конфискованного груза может находиться именно на Кипре.

ЧП случилось вечером 4 августа. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus (ходило под флагом Молдавии). Оно следовало из Грузии в Мозамбик и сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на судне, утверждали, что владельцем корабля был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре.

В результате случившегося погибли по меньшей мере 113 человек, пострадали более четырёх тысяч. Десятки людей всё ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Высший совет обороны (ВСО) Ливана объявил город зоной стихийного бедствия. В стране объявлен траур.