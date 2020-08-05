Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Греческие СМИ
ЧП случилось вечером 4 августа. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus (ходило под флагом Молдавии). Оно следовало из Грузии в Мозамбик и сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на судне, утверждали, что владельцем корабля был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.
Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже
Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре.
В результате случившегося
Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль,
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