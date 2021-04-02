Следствие требует для Эдварда Била запрета определённых действий

https://static.news.ru/photo/b62ac4e4-9467-11eb-ade6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники следствия отправили в суд просьбу об избрании меры пресечения для блогера Эдварда Била, который спровоцировал аварию на Садовом кольце в Москве, в виде «запрета определённых действий». Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили представители столичного Тверского суда. Именно в эту инстанцию пришло ходатайство.

Как подчеркнули в суде, блогер подозревается в совершении правонарушения в соответствии с ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Следствие требует избрать меру пресечения Билу в виде запрета определённых действий, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы суда.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве накануне. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил признал свою вину в аварии.

Позднее блогер также уточнил, что именно он был за рулём во время аварии. Как рассказал его адвокат, мужчина сожалеет о случившемся и готов оказать помощь пострадавшей.

Как ранее передавал NEWS.ru, супруг пострадавшей пока не готов говорить о компенсации. Об этом 3 апреля в разговоре с журналистами рассказал адвокат Валерий Бородин, который представляет интересы пострадавшей стороны.