Следователи сменили статью силовика, убившего новосибирца

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Следственный комитет Новосибирской области переквалифицировал статью, вменяемую полицейскому, который выстрелом в голову убил 19-летнего молодого человека. Ему планируют предъявить обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ), передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Такое решение было принято в связи со смертью пострадавшего.

Следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — отметили в СК.

Эта статья предполагает наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы сроками до двух лет.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). По информации правоохранительных органов, силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо.

После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них, но произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. В СК заявили, что силовик выстрелил «непроизвольно».

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Позднее он скончался в больнице.