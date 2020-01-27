Мужчина нанёс сам себе огнестрельное ранение на охоте в Республике Коми.
Как
Пострадавший был передан медикам и затем госпитализирован. О тяжести его состояния в настоящий момент не сообщается.
Ранее в январе 39-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения, полученного во время охоты в Карачево-Черкесии. Местные правоохранительные органы подозревают в непреднамеренном убийстве 59-летнего отца погибшего, который мог выстрелить в сына, приняв его за волка, писал NEWS.ru.
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