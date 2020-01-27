https://static.news.ru/photo/094aa97e-4120-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина нанёс сам себе огнестрельное ранение на охоте в Республике Коми.

Как сообщает РЕН ТВ, 24-летний пострадавший работает следователем. 26 января он отправился на охоту, где при невыясненных обстоятельствах выстрелил себе в ногу. Получившего ранение правой ступни мужчину пришлось эвакуировать из леса сотрудникам МЧС.

Пострадавший был передан медикам и затем госпитализирован. О тяжести его состояния в настоящий момент не сообщается.

Ранее в январе 39-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения, полученного во время охоты в Карачево-Черкесии. Местные правоохранительные органы подозревают в непреднамеренном убийстве 59-летнего отца погибшего, который мог выстрелить в сына, приняв его за волка, писал NEWS.ru.