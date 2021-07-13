СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Геленджике

Управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в гостинице города Геленджик. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В результате взрыва погиб один человек и пострадали ещё пятеро, в том числе несовершеннолетний. Пострадавшие получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства и точные причины произошедшего. Назначены необходимые для этого экспертизы.

Взрыв в гостинице «Азария» в Геленджике прогремел утром 13 июля. Предполагается, что его причиной стала утечка газа в магазине, расположенном на первом этаже здания.

Глава региона Вениамин Кондратьев распорядился провести проверку всех гостиниц и объектов потребсферы. Он подчеркнул, что подобного повториться не должно.