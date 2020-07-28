СК РФ: машинист пострадал при столкновении электровозов в Петербурге

https://static.news.ru/photo/ee74c27c-d0e1-11ea-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валентин Егоршин/РИА Новости

Столкновение и сход с рельсов двух грузовых электровозов на юге Санкт-Петербурга привели к крупному ущербу инфраструктуры, рассказали в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.

В результате происшествия причинён ущерб в крупном размере, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В СК отметили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). Кроме того, Следком рассказал о пострадавшем в результате ЧП. Травмы получил машинист одного из электровозов. Его госпитализировали. На месте инцидента работают криминалисты.

В Санкт-Петербурге в районе Малой Балканской улицы в Купчино 28 июля 2020 года сошли с рельсов и столкнулись два грузовых поезда Российских железных дорог.

Видео инцидента появилось в социальной сети. На кадрах видно, что вагоны поезда РЖД буквально сложились в гармошку. Рельсы также оказались в перевёрнутом состоянии, передают «Невские новости».

Как уточнили в МЧС, происшествие случилось в 14:39 во Фрунзенском районе на Малой Балканской, на железнодорожной станции Грузовая Купчинская, где по касательной столкнулись два грузовых состава № 3812 и 1255.

После этого с рельсов сошли пара электровозов и один пустой полувагон. Во время ЧП никто не пострадал. Пассажирские поезда запустили по резервному маршруту. Подробности происшествия выясняются.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, в результате инцидента пострадал машинист одного из поездов. В РЖД в то же время заявили, что пострадавших нет, а само столкновение не повлияло на график движения пассажирских поездов.

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