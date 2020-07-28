В Петербурге сошли с рельсов и столкнулись два грузовых поезда РЖД

В Санкт-Петербурге в районе Малой Балканской улицы в Купчино 28 июля сошли с рельсов и столкнулись два грузовых поезда «Российских железных дорог».
Видео инцидента появилось в социальной сети. На кадрах видно, что вагоны поезда РЖД буквально сложились в гармошку. Рельсы также оказались в перевёрнутом состоянии,
Как уточнили в МЧС, происшествие случилось в 14:39 во Фрунзенском районе на Малой Балканской, на железнодорожной станции «грузовая Купчинская», где по касательной столкнулись два грузовых состава № 3812 и 1255.
После этого с рельсов сошли пара электровозов и один пустой полувагон. Во время ЧП никто не пострадал. Пассажирские поезда запустили по резервному маршруту. Подробности происшествия выясняются.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, в результате инцидента
Как на юге Москвы под трамвайными путями 21 июня произошёл обвал грунта. ЧП произошло рядом с домом 21 по 4-му Рощинскому проезду, писал NEWS.ru.
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