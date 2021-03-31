СК РФ опубликовал видео из дома мытищинского стрелка

https://static.news.ru/photo/22a12bec-920e-11eb-ad0f-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/Hinshtein

Следственный комитет РФ опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который накануне 10 часов держал оборону, отстреливаясь от силовиков. В настоящее время правоохранители продолжают работать в его коттедже в элитном посёлке Новые Вешки под Мытищами.

На кадрах, снятых внутри дома, видны следы перестрелки, вещи разбросаны на полу, стены повреждены пулями. Следователи производят опись имущества. Особенно впечатляюще выглядит спальня, где под кроватью были обнаружены многочисленные коробки с патронами и гранатами.

Как писал NEWS.ru, в доме 61-летнего Владимира Барданова ранее был обнаружен целый склад стрелкового оружия и боеприпасов. Среди них пистолеты и револьверы, автоматы Калашникова, пулемёты и пистолеты-пулемёты, похожие на модели времён Великой Отечественной войны.

Инцидент со стрельбой, который перерос в спецоперацию силовиков, произошёл 30 марта. Владимир Барданов не пустил в свой дом силовиков из ФСБ и МВД, которые пришли проводить обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина начал стрелять и кидать гранаты. К месту ЧП перебросили спецподразделения Росгвардии и ОМОН. Спецоперация длилась целый день, один из бойцов получил ранение в ногу. Позже коттедж загорелся, по предварительным данным, мужчина погиб в огне. Пожарные нашли тело, которое сильно обгорело. Для установления личности будет произведена экспертиза.

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