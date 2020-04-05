СК опубликовал видео с места убийства пятерых человек под Рязанью

https://static.news.ru/photo/7b59bb74-770b-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета России обнародовали в Сети видеозапись с места расстрела пяти человек, произошедшего 4 апреля на территории Рязанской области.

На кадрах видно, как на месте преступления работают криминалисты. Видеозапись сделана в квартире, в стенах которой видны крупные отверстия от пуль.

Ролик опубликован на YouTube-канале СК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, трагедия произошла в посёлке Елатьма под Рязанью: мужчина открыл огонь по соседям и нанёс им смертельные ранения.

По предварительным данным, житель Елатьмы 1988 года рождения услышал шум в соседней квартире, взял ружьё, поднялся к соседям и открыл по ним огонь. Затем он расстрелял других соседей, зашедших в это время в подъезд. Погибли четверо мужчин и одна женщина.