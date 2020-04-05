СК опубликовал видео с места убийства пятерых человек под Рязанью

Сотрудники Следственного комитета России обнародовали в Сети видеозапись с места расстрела пяти человек, произошедшего 4 апреля на территории Рязанской области.
На кадрах видно, как на месте преступления работают криминалисты. Видеозапись сделана в квартире, в стенах которой видны крупные отверстия от пуль.
Ролик опубликован на YouTube-канале СК РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, трагедия произошла в посёлке Елатьма под Рязанью: мужчина открыл огонь по соседям и нанёс им смертельные ранения.
По предварительным данным, житель Елатьмы 1988 года рождения услышал шум в соседней квартире, взял ружьё, поднялся к соседям и открыл по ним огонь. Затем он расстрелял других соседей, зашедших в это время в подъезд. Погибли четверо мужчин и одна женщина.
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