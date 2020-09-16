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СК опроверг информацию о возбуждении дела после гибели Марцинкевича

20:09, 16 сентября 2020 21
Фото: vk.com/restrukt

В Следственном комитете сообщили, что информация о том, что по факту смерти националиста Максима Марцинкевича возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности.

В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер, — говорится в сообщении СК РФ по Челябинской области.

Тело Марцинкевича было найдено сегодня в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку. Однако адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

Как писал NEWS.ru, родители активиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, уверены, что их сын, которого 16 сентября нашли мёртвым в одиночной камере челябинского СИЗО № 3, был убит.

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