В городе Азове Ростовской области при взрыве газа погибло два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело и устанавливает детали инцидента.
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что происшествие имело место в одном из домов на улице Павлова. По их данным, погибло два человека, а один был госпитализирован. Точное число пострадавших уточняется
NEWS.ru писал в конце 2019 года о взрыве в пятиэтажном доме Ярославля. В результате происшествия было повреждено остекление и разрушена фасадная часть дома. Одного мужчину доставили в больницу.
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