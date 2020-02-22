https://static.news.ru/photo/cb711734-5568-11ea-b5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostov.sledcom.ru

В городе Азове Ростовской области при взрыве газа погибло два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело и устанавливает детали инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что происшествие имело место в одном из домов на улице Павлова. По их данным, погибло два человека, а один был госпитализирован. Точное число пострадавших уточняется сообщает «Газета.Ru».

NEWS.ru писал в конце 2019 года о взрыве в пятиэтажном доме Ярославля. В результате происшествия было повреждено остекление и разрушена фасадная часть дома. Одного мужчину доставили в больницу.