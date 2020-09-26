СК изучает несколько версий обрушения надземного перехода в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5e4adf7a-00b0-11eb-a30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной обрушения надземного перехода в подмосковном Ступино мог стать перегруз конструкции моста или износ деталей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Рассматривается несколько версий произошедшего — перегруз конструкции моста либо износ деталей, — приводит РИА Новости заявление СК.

Отмечается, что в данное время опрашивается руководство предприятия, изымается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в МЧС сообщили что при обрушении надземного перехода на складе в городе Ступино Московской области пострадал 51 человек. Все они находятся в больницах, некоторые сами обратились к врачам. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь.

Инцидент произошёл 27 сентября около 9:00. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово», писал NEWS.ru.