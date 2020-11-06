Силовики изъяли в Подмосковье свыше 1,5 кг тяжёлых наркотиков

https://static.news.ru/photo/b4a93c5c-2033-11eb-8fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео ГУ МВД России по Московской области/youtube.com

Силовики в Московской области изъяли свыше 1,5 кг тяжёлых наркотиков. По данным оперативников, продать партию запрещённого вещества попытались два мигранта, рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Мособласти Татьяна Петрова.

Стражи порядка, в том числе бойцы отряда специального назначения «Гром», около одного из домов в городском округе Фрязино задержали 24- и 25-летнего уроженцев ближнего зарубежья. Во время личного досмотра фигурантов и обысков в их квартире правоохранители изъяли около 900 свертков с порошкообразным веществом. Эксперты выяснили, что это героин, передаёт «Радио 1».

Накануне Следком по Кабардино-Балкарии завершил рассмотрение материалов уголовного дела в отношении полицейского. Он обвиняется в том, что заставил жителя республики подбросить наркотики своему знакомому, передаёт СУ СК РФ по региону. По версии оперативников, 3 октября 2019 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Эльбрусскому району, желая повысить результат своей профессиональной деятельности, «надавил» на «доставленного гражданина» и, угрожая уголовным преследованием, заставил его согласиться подбросить своему знакомому запрещённые вещества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неожиданное продолжение получила история гибели 20-летней звезды шоу «Дом-2» Полины Лобановой. Спустя два с лишним года начаты поиски наркоторговцев, у которых, предположительно, в ночь своей гибели девушка купила экстази.