Силовики Екатеринбурга рассказали детали убийства четырёх человек

https://static.news.ru/photo/a5825092-20d8-11eb-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Свердловской области/vk.com

Владелец квартиры в Екатеринбурге по имени Дмитрий, где накануне нашли убитыми четырёх человек, хранил дома ружьё и травматический пистолет. Ранее он был судим, рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. Силовики добавили, что одну девушку доставили в больницу с травмами после инцидента, ещё одна школьница выжила.

По словам представителя МВД, гражданки накануне гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». С мужчинами они познакомились в Сети. Позже молодые люди приехали за ними на «легковушке», после чего компания уехала в квартиру к Дмитрию.

Скончавшийся Дмитрий проживал в квартире, где всё произошло. Ранее он был условно судим по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Работал, по некоторым данным, охранником ЧОП. На него зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружьё САЙГА-20К, — говорится в сообщении на официальном сайте регионального УМВД.

Убийство четырёх человек произошло в Екатеринбурге. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в одной из квартир города. Силовики возбудили уголовное дело, передаёт региональное СУ СК РФ. По данным оперативников, преступление было совершено в ночь на 7 ноября.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Москвы, которая заказала убийство собственного отца, не поделив с ним квартиру. За совершение преступления женщина была готова заплатить полтора миллиона рублей. Пока она искала исполнителя, о её планах стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов отслеживали встречи и переговоры женщины с людьми, которые выступали в роли наёмных убийц.

Ранее NEWS.ru писал об убийстве депутат горсовета Выборга Александра Петрова. По версии следствия, оно является заказным. Один из офицеров МВД в отставке предположил, что парламентария могли убить из мести.