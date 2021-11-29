Шахтёры «Листвяжной» рассказали о странностях в работе газового датчика

Шахтёр «Листвяжной» Николай Алимов рассказал, что при повышении концентрации метана электричество не выключалось. Он предположил, что кто-то «заклеил» газовый датчик, чтобы он не срабатывал, пишет Lenta.ru.

Слышал про заклеенные датчики, но сам такого не видел. Иначе попросту бы не пошел в шахту. Я бы и другому не дал датчик заклеить, и сам бы не стал, — отрезал Алимов.

Его коллега подтвердил, что датчики не срабатывали по неизвестной причине. При этом он уточнил, что начальство было осведомлено о высокой концентрации метана в шахте: заместитель руководителя «Листвяжной» был в шахте всего за сутки до взрыва.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Также стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что родственникам погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период.

Ранее центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова по делу о ЧП. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.