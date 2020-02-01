Фото: 38.mchs.gov.ru

Гаражный бокс с автобусами горел на ул.Горной в Иркутске. Семь машин сгорели, 15 автобусов удалось спасти.

На момент прибытия пожарных весь бокс был охвачен огнём. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров, сообщает Интерфакс. Пострадавших и погибших нет.

Ликвидация последствий пожара продолжается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в селе Карагали на территории Приволжского района Астраханской области утром 25 января загорелся склад автобазы. В настоящее время сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях