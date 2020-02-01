Гаражный бокс с автобусами горел на ул.Горной в Иркутске. Семь машин сгорели, 15 автобусов удалось спасти.
На момент прибытия пожарных весь бокс был охвачен огнём. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров,
Ликвидация последствий пожара продолжается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в селе Карагали на территории Приволжского района Астраханской области утром 25 января загорелся склад автобазы. В настоящее время сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание.
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