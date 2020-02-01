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Жительница села в Воронежской области издевалась над своим 15-летним пасынком. Она заставляла его ходить с крапивой в трусах, а также пить мочу.

42-летняя женщина усыновила троих мальчиков 2004-го и 2005 годов рождения. Самого старшего она невзлюбила. По версии следствия, издевательства над ребёнком начались с лета 2016 года и продолжались по 2018 год....