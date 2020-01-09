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Жителей села Кок-Таш, а также района Дахма в Киргизии эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщило РИА Новости.

Жителей села Кок-Таш вблизи границы с Таджикистаном временно переселили из их домов в здание школы в целях обеспечения их безопасности, — сообщило агентство.

Всего было эвакуировано 254 человека, сообщает «Интерфакс».

Конфликт произошёл на киргизско-таджикской границе. Неизвестные закидали камнями автомобили жителей села Кок-Таш, когда там находились люди, а также дом местного жителя в районе Дахма. Есть пострадавшие.

Позже неизвестные открыли стрельбу из мелкокалиберного оружия по пограничникам, которые прибыли на место происшествия.

В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка на участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряжённости. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме, — привели слова погранслужбы в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пастухи из Киргизии подрались с узбекскими пограничниками.