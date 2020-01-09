Жителей села Кок-Таш, а также района Дахма в Киргизии эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом
Жителей села Кок-Таш вблизи границы с Таджикистаном временно переселили из их домов в здание школы в целях обеспечения их безопасности, — сообщило агентство.
Всего было эвакуировано 254 человека,
Конфликт произошёл на киргизско-таджикской границе. Неизвестные закидали камнями автомобили жителей села Кок-Таш, когда там находились люди, а также дом местного жителя в районе Дахма. Есть пострадавшие.
Позже неизвестные открыли стрельбу из мелкокалиберного оружия по пограничникам, которые прибыли на место происшествия.
В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка на участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряжённости. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме, — привели слова погранслужбы в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пастухи из Киргизии подрались с узбекскими пограничниками.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен